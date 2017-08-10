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Окупанти кинули до в'язниці фігуранта справи про "кримських диверсантів"

Четвер, 10 серпня 2017, 11:38

Одного з обвинувачених у справі про "кримських диверсантів" Редвана Сулейманова підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив до 1 року 8 місяців колонії.

Про це повідомив в Facebook юрист Еміль Курбедінов.

"Редвана Сулейманова засудили до одного року і восьми місяців позбавлення волі за частиною другою статті (статті 207 Кримінального кодексу РФ "неправдиве повідомлення про теракт" - ред.)! Плюс - суд задовольнив позов ТОВ "Морська дирекція" на суму понад 3 мільйони рублів і позов Севастопольського автовокзалу в районі 400 тисяч рублів! Захист і Редван мають намір оскаржити незаконний вирок суду!" - написав він.

За інформацією "Крим.Реаліі", своє рішення "суд" ухвалив у четвер, 10 серпня. Засуджений повинен відбувати покарання в колонії загального режиму, а також виплатити більше 3,5 млн рублів "шкоди". Прокурор просив для Сулейманова 2 роки позбавлення волі.

 
Редван Сулейманов
фото: кадр із youtube

На цей вирок уже відреагували в українському МЗС. Речниця міністерства Мар'яна Беца написала у Twitter, що окупанти таким чином намагаються "зламати кримських татар".

Як відомо, Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.

Як відомо, 10 серпня 2016 року російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.

За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея

Українська правда

Теми: Кримсудокупація
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