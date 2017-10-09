МЗС підтвердило загибель одного українця в Конго

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 15:18

Громадянин України загинув через катастрофу Ан-12 в Конго, яка сталася 30 вересня.

Про це в мікроблозі Twitter написала прес-секретар Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"ДР Конго офіційно підтвердила загибель 1 укр громадянина внаслідок катастрофи Ан-12 в Конго. Співчуття рідним", - написала вона.

За її словами, МЗС вирішує питання репатріації.

Як відомо, 30 вересня у Кіншасі - столиці Конго - розбився військовий вантажний літак, за повідомленням Reuters, ніхто з 12 членів екіпажу не вижив.

Разом з тим місцеве видання Actualite.cd повідомило, що на борту перебували 8 осіб, троє з яких - громадяни України.

Українська правда

Теми: МЗС миротворці
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