Посольство Польщі відреагувало на скандал з імпортом вугілля з ОРДЛО

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 16:09

Посольство Польщі прокоментувало інформацію, поширену у ЗМІ, про поставки до країни вугілля з окупованого Донбасу.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на лист, отриманий від посольства Польщі в Україні.

Насамперед там визнали, що співпраця польських суб'єктів господарювання, зокрема імпорт товарів, що походять з території України, яку контролюють бойовики, має відбуватися відповідно до українського законодавства.

"Щодо останніх публікацій про імпорт антрациту зі сходу України МЗС Республіки Польща, насамперед, наголошує, що Польща незмінно стоїть на позиціях поваги до територіальної цілісності України та не визнає сепаратистських "народних республік" в Донецькій і Луганській областях", - зазначається в отриманому листі.

У посольстві також зазначили, що знають про санкції проти осіб і фірм так званих "республік" Донбасу і про обмеження на торгівлю з ними.

Але, зазначається у листі, Міністерство закордонних справ Польщі не є компетентним стосовно низки питань, порушених в статті видання Dziennik на тему імпорту до Польщі антрациту зі сходу України.

"З метою одержання повної інформації пропонуємо звертатися до польського Міністерства розвитку, Міністерства енергетики та Національної податкової адміністрації", - запропонували дипломати.

Як повідомлялося, 4 жовтня польське видання Dziennik опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі.

Цю інформацію згодом підтвердив міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський.

Теми: Польща вугілля Донбас
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