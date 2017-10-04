Міністр енергетики Польщі підтвердив ввезення 11 тис. тонн вугілля з ОРДЛО

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

Про це повідомляє Biznes Alert.

"Було ввезено 11 тисяч тонн вугілля, або ж стільки, скільки за добу споживає один енергетичний блок" - сказав Тхужевський.

Повідомлення також прокоментував міністр енергетики України Ігор Насалик, що перебуває з візитом в Польщі.

"Ми купуємо антрацит у США і африканських країн, а Польща – з наших окупованих територій" - сказав він і додав, що ситуація дуже прикра.

Як повідомили раніше польські ЗМІ, антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють в тому числі до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Європейська правда