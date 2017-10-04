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Міністр енергетики Польщі підтвердив ввезення 11 тис. тонн вугілля з ОРДЛО

Середа, 4 жовтня 2017, 14:10

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

Про це повідомляє Biznes Alert.

"Було ввезено 11 тисяч тонн вугілля, або ж стільки, скільки за добу споживає один енергетичний блок" - сказав Тхужевський.

Повідомлення також прокоментував міністр енергетики України Ігор Насалик, що перебуває з візитом в Польщі.

"Ми купуємо антрацит у США і африканських країн, а Польща – з наших окупованих територій" - сказав він і додав, що ситуація дуже прикра.

Як повідомили раніше польські ЗМІ, антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють в тому числі до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Європейська правда

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Теми: ПольщаОРДЛОвугілля
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