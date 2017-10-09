В Росії пригрозили обмежити роботу "Радіо Свободи"

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 18:12

Міністерство юстиції Росії попередило "Радіо Свобода" і його проекти канал "Настоящее время" і сайт "Idel.Реаліі", що їх роботу в РФ можуть обмежити, оскільки "діяльність може бути кваліфікована як діяльність іноземного агента".

Про це повідомляє канал "Настоящее время".

В Мін'юсті листом вказали, що російське законодавство дозволяє обмежувати роботу журналістів ЗМІ з тих держав, які обмежили роботу співробітників російських ЗМІ.

Аналогічні листи отримали "Idel.Реаліі" і Радіо Свобода - інші редакції, що працюють в рамках американської телерадіомовної корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода - міжнародна некомерційна організація, яку фінансує Конгрес США через Раду керуючих з питань мовлення (BBG). Місія організації полягає в "сприянні утвердженню демократичних цінностей та інститутів за допомогою інформаційної журналістики в країнах, де свобода преси заборонена владою або недостатньо розвинена".

Як відомо, в Росії заявили про готовність дати відповідь в ситуації з "утиском" російських ЗМІ в США.

Мін'юст США звернувся до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ і зазіханні на свободу слова.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не виключають симетричних заходів в разі продовження "утисків" російських медіа RT і Sputnik у США.

Теми: ЗМІ Росія свобода слова
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