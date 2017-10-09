Росія заявляє про затримання людини, яка назвалася військовим ЗСУ

1392 перегляди
Понеділок, 9 жовтня 2017, 23:29

Російські прикордонники заявляють, що затримали за порушення кордону на луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прикордонне управління ФСБ по Бєлгородській та Воронезькій областях.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій області 9 жовтня 2017 року за порушення державного кордону з України в Росію на луганському напрямку затримано особу, що представилася військовослужбовцем Збройних сил України", - розповіли у відомстві.

Прикордонне управління встановлює обставини порушення кордону.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

Теми: Росія Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Збірна України програла Хорватії, і не їде на ЧС-2018 в Росію 9 жовтня 2017, 23:39
У Росії визначили 9 основних загроз для країни 9 жовтня 2017, 22:19
Ердоган уникає запитань щодо запровадження санкцій проти РФ 9 жовтня 2017, 20:21
powered by lun.ua
Головні новини
Збірна України програла Хорватії, і не їде на ЧС-2018 в Росію
Росія заявляє про затримання людини, яка назвалася військовим ЗСУ
Головні новини дня – за 60 секунд
Інфляція зросла до 2% - Держстат
Усі новини
кіноіндустрія

Як сьогодні влаштований Голлівуд? Секрети створення успішних фільмів

освіта

Українського "Нобеля" для вчителів отримав викладач фізики з власною планетою

відео

Чому нас меншає? Доступно про складні демографічні питання