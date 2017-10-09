Росія заявляє про затримання людини, яка назвалася військовим ЗСУ

Російські прикордонники заявляють, що затримали за порушення кордону на луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прикордонне управління ФСБ по Бєлгородській та Воронезькій областях.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій області 9 жовтня 2017 року за порушення державного кордону з України в Росію на луганському напрямку затримано особу, що представилася військовослужбовцем Збройних сил України", - розповіли у відомстві.

Прикордонне управління встановлює обставини порушення кордону.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.