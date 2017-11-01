Матіос просить людей заявляти, якщо в них відібрали майно в Донецьку

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос закликає людей, які мали нерухомість на окупований території, перевірити, чи вони не позбавлені юридичних прав на неї.

На прес-конференції він повідомив, що одна з суддів незаконно переоформлювала майно в окупованому Донецьку на сторонніх осіб:

"Вчора Службою безпеки України спільно з військовою прокуратурою було затримано суддю Білгород-Дністровського суду, уродженка Донецька, яка підозрюється в тому, що впродовж 2015-2016 років, використовуючи викрадені в Кіровському райсуді Донецька у 2014 році печатку і штамп, виготовляла підроблені судові рішення, за якими реєстратори так званих "ДНР" і "ЛНР" вносили зміни в реєстраційні документи громадян на нерухомі об’єкти і житло у Донецьку, переоформлюючи їх на представників терористичних організацій".

Встановлено троє потерпілих, які дізналися, що в них уже немає прописки і житла у Донецьку, зайшовши до відкритих реєстрів рухомого і нерухомого майна. Вони дали свідчення. Одним із заявників була жінка зі Львова, яка виявила, що вона вже майже рік як втратила своє житло.

Слідство встановило ще 7 подібних фактів

Матіос звернувся до переселенців та жителів окупованої частини Донбасу: "Зайдіть до реєстрів нерухомого майна, вони відкриті, передивіться, чи не відбулися там зміни. Якщо відбулися – подавайте заяви до військової прокуратури або до Служби безпеки України. Ми перевіримо на причетність до цих змін цієї судді".

Матіос також зазначив, що затримана суддя у 2014 році виїхала з Криму, їй надали посаду судді у Білгород-Дністровському суді Одеської області, а також тимчасове житло.

"Під час обшуку у неї вилучили довідки реєстраційних служб "ДНР", витяги з реєстру, копії судових рішень суддів, які працювали у Донецьку у 2013-2014 роках, під прізвищами яких вона виготовляла ці підроблені рішення і переправляла в Донецьк", – повідомив він

"Крім неї, затримано співучасника й головного організатора цієї афери і злочину, який був комунікатором між підозрюваною суддею і так званим "заступником міністра внутрішніх справ ДНР", який координував і отримував фінансовий зиск від цих оборудок, які здійснювалися на нашій території", – додав головний військовий прокурор.

Як відомо, з весни 2014 року частину Донецької та Луганської областей, включно з обласними центрами, контролюють проросійські бойовики.

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 25 вересня 2017 року взято на облік 1 592 982 переселенці або 1 285 506 сімей з Донбасу і Криму.

Олена Рощенко, УП