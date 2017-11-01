У Раді зареєстрували законопроект про імпічмент президента

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Середа, 1 листопада 2017, 21:06

У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про Президента України та порядок припинення його повноважень", його автор позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроект № 7248 зареєстровано 31 жовтня 2017 року. Наразі на сайті відсутній його текст та пояснювальні документи щодо нього.

Автор документу Юрій Дерев’янко планує презентувати його 2 листопада в Лекторії під куполом на Площі Конституції біля Верховної Ради, повідомляє прес-служба нардепа.

"Завтра у нас буде велика презентація цього законопроекту. Цей законопроект є дуже важливий. Це законопроект, який врегульовує діяльність Конституційної інституції — президента України, а також припинення його діяльності, припинення його повноважень у випадку порушення закону, державної зради чи іншого злочину", — повідомив Дерев'янко в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, мета цього законопроекту – "усунення прогалин в чинному законодавстві, які дозволяють главі держави діяти всупереч Конституції та інтересів народу України".

Теми: Порошенко президент імпічмент Верховна Рада
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