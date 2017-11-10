США запровадили нові санкції проти оточення Мадуро

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 01:26

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 10 нинішніх та колишніх урядовців режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Про це повідомляє офіційний сайт мінфіну США, передає Укрінформ.

"Ці особи пов'язані з негативним впливом на виборчі процеси. Внесення їх до списку санкцій відбулося після загальнодержавних виборів у Венесуелі 15 жовтня 2017 року, які супроводжувалися численними порушеннями і шахрайством для того, щоб допомогти правлячій партії отримати більшість посад губернаторів", - зазначається в документі.

"Сполучені Штати не стоятимуть у стороні, поки режим Мадуро продовжуватиме знищувати демократичний порядок і процвітання у Венесуелі", - наголосив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Як відомо, у жовтні Вашингтон засудив дії "авторитарної диктатури" президента Ніколаса Мадуро щодо проведення виборів губернаторів

Теми: США санкції
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