Чалий розповів, що передбачає оборонний бюджет США для України

Оборонний бюджет США, який передбачає виділення Україні $350 млн військової допомоги, розширює напрями цієї підтримки.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook.

"Вперше пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - наголосив Чалий.

Законопроект також передбачає кошти на реабілітацію українських поранених у медичних установах США, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері.

"Позиція обох палат американського парламенту вкотре підкреслює високий рівень двопалатної і двопартійної підтримки України в протистоянні агресії Кремля", - переконані в українському посольстві.