Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины

Пятница, 10 ноября 2017, 01:43
Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины

Оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине $ 350 млн военной помощи, расширяет направления этой поддержки.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - подчеркнул Чалый.

Законопроект также предусматривает средства на реабилитацию украинских раненых в медицинских учреждениях США, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

"Позиция обеих палат американского парламента еще раз подчеркивает высокий уровень двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в противостоянии агрессии Кремля", - убеждены в украинском посольстве.

Темы: УкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Украина
Vittoria mutilata и украинская победа
Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии
Из-за угроз России возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень трудно" – Блинкен
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: