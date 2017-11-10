Ляшка піймали на кнопкодавстві

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 11:10

Народного депутата Олега Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі.

Про це у Twitter повідомила ГО "ЧЕСНО".

На відео, яке опублікувала громадська організація із зали Ради видно, що Ляшко проголосував двічі.

Попри те, законопроект не набрав достатньої кількості голосів нардепів - всього 221 із потрібних 226.

На сайті Ради зазначається, що із 20 присутніх депутатів від фракції "Радикальна партія" проголосувало 17.

Раніше Лідер Радикальної партії підтвердив, що депутати його фракції кнопкодавили під час голосування за відставку 9 суддів.

Українська правда
Теми: Ляшко Верховна Рада кнопкодавство
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