ДФС: Більше 236 тисяч авто на "бляхах" в Україні – незаконно

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 17:13

Майже 236,6 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Про це заявляє в п'ятницю прес-служба Державної митної служби.

У ДФС констатують, що за 10 місяців 2017 року в Україну було ввезено 865 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них майже 681,6 тис. авто ввезено у режимі "транзиту" та майже 183,4 тис. автомобілів – у режимі "тимчасового ввезення".

"Станом на 1 листопада 2017 року на території України загалом перебуває понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – майже 236,6 тис. автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Так, з ввезених в режимі "транзиту" 100,8 тисячі авто, понад 67 тисяч перебувають на території України з порушенням терміну.

Із понад 282,5 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі "тимчасового ввезення",  майже 169,5 тис. – з порушенням терміну.

Топ-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби  (станом на 1.10.2017) це: Польща – 118 тис. авто, Литва – 54,7 тис., Німеччина – 19,9 тис., Чехія –14,2 тис., Болгарія – 12,4 тис.

Загалом, протягом січня-жовтня 2017 року митниками було складено 17,9 тис. протоколів про порушення митних правил при ввезенні автомобілів, за результатами яких порушникам нараховано 127,7 млн. грн. штрафів.

Теми: авто Фіскальна служба
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