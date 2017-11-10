ГФС: Более 236 тысяч авто на "бляхах" в Украине – незаконно

Почти 236,6 тысячи автомобилей с иностранной регистрации находятся на территории Украины незаконно.



Об этом заявляет в пятницу пресс-служба Государственной таможенной службы.



В ГФС констатируют, что за 10 месяцев 2017 года в Украину было ввезено 865 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них почти 681,6 тыс. авто ввезены в режиме "транзита" и почти 183,4 тыс. автомобилей – в режиме "временного ввоза".



"По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока – почти 236,6 тыс. автомобилей", – говорится в сообщении.



Так, с ввезенных в режиме "транзита" 100,8 тысячи авто, более 67 тысяч находятся на территории Украины с нарушением срока.



Из более 282,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", почти 169,5 тыс. – с нарушением срока.



Топ-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 1.10.2017) это: Польша - 118 тыс. авто, Литва - 54,7 тыс., Германия - 19,9 тыс., Чехия 14, 2 тыс., Болгария - 12,4 тыс.



В общем, в январе-октябре 2017 таможенниками было составлено 17,9 тысячи протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 миллиона грн. штрафов.