Угорщина використовує український закон про освіту для своїх виборів – посол

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 17:39

Угорська влада використовує український закон про освіту з метою впливу на вибори у своїй країні.

Про це у інтерв’ю виданню Euractiv заявив посол України в ЄС Микола Точицький.

Таким чином він пояснив, чому деякі країни-сусіди, наприклад, Болгарія, відразу зрозуміли аргументи України щодо освітнього закону, а Угорщина відреагувала настільки жорстко.

"З’ясувалось, що в деяких болгарських школах в Україні бракує хороших вчителів. Тому разом з Болгарією ми  спільно запроваджуємо навчальні програми. Можна вийти на кращу ситуацію з країною, яка готова співпрацювати.

Але з країною, яка хоче використати цей закон для своїх цілей, для внутрішнього порядку денного – виборів – очевидно, це не можливо. Я маю на увазі Угорщину, я не боюсь називати цю країну", - відзначив дипломат.

За його словами, щоб уникнути політизації ситуації у зв’язку зі схваленням освітнього закону, Україна представила його Венеційській комісії, а сам закон набуде чинності у вересні наступного року.

Європейська правда

Теми: Угорщина законодавство мова
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