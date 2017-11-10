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Саакашвили сообщил о задержании сына и его охранника в "Борисполе"

Пятница, 10 ноября 2017, 19:31

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили сообщил, что его 11-летнего сына Николоза и охранника, который его сопровождал, задержали в аэропорту "Борисполь".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Саакашвили рассказал, что охранника, который сопровождал его сына, "скрутили 6 пограничников и отправили в самолет".

"Ему (охраннику - ред.) сказали, что сына передадут авиакомпании, а ее представители выдадут тому лицу, которое будет его встречать. Но охранник сказал, что их никто не будет встречать и тогда ему ответили, что его доставит МВД на место назначения", - сказал экс-президент Грузии.

По его словам, у его сына и охранника, который его сопровождал, все документы в порядке.

Сейчас Саакашвили находится в аэропорту "Борисполь" и утверждает, что уже около 40 минут не может встретиться с сыном.

Темы: СаакашвилиКиевдети
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