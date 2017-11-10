Бойовики 16 разів порушили перемир’я, є поранений

Бойовики продовжили обстрілювати Донецький і Луганський напрямки з великокаліберних кулеметів та гранатометів, поранений один український боєць.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 10 листопада 2017 року.

"Так, на Луганському напрямку бойовики чотири рази били по наших опорних пунктах на підступах до Кримського та Луганського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Із цієї ж зброї найманці вели вогонь у районі Гнутового та Водяного на Маріупольському напрямку.

"Неподалік Донецька окупанти випустили понад 50 мін 82-го калібру та більше 20 мін 120-го по оборонцях Авдіївки та Пісків. Унаслідок одного з цих обстрілів був поранений військовослужбовець сил АТО", - повідомляють у штабі.

Крім того, бойовики застосовували озброєння БМП і зенітну установку біля Пісків.

Від початку доби незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. Майже на кожен обстріл українські бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння.