Збірна України перемогла Словаччину в товариській грі у Львові
Збірна України перемогла збірну Словаччину з рахунком 2:1 в товариському матчі на "Арені-Львів".
Українці першими пропустили гол в цій грі. На десятій хвилині матчу після подачі штрафного головою пробив Гамшик, і П`ятов відбиває м`яча перед собою, але на добивання першим зіграв Штетіна, який пробив з кількох метрів під поперечку воріт - 0:1.
Після пропущеного голу підопічні Андрія Шевченка перехопили ігрову ініціативу, а зрівняли рахунок на 39-й хвилині поєдинку. У відборі в центрі поля добре відіграв Марлос, котрий віддав в штрафну на Ярмоленка і той ударом в кут воріт пробив голкіпера словаків Дубравку - 1:1.
На 54-й хвилині збірна України вийшла вперед. Знову відбір в центрі поля, цього разу від Соболя, і пас на Коноплянку, який увійшов в штрафну і з під гравця пробив у кут воріт словаків - 2:1.
Ближче до завершення матчу з метрів 20-ти небезпечно вдарив Грошовськи і ворота українців рятує поперечка воріт. Вже в доданий арбітром час Шкретл після подачі кутового пробивав небезпечно головою - повз ворота пролетів м`яч. Більше гольових моментів біля обох воріт вже не було.
Для збірної України ця перемога стала 13-ю на матчах у Львові, при двох нічиїх та нулю поразок.
Зазначимо, що збірні Словаччини та України не пройшли кваліфікацію на ЧС-2018.
Микола Аврамчук, УП
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