Збірна України перемогла Словаччину в товариській грі у Львові

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 22:03

Збірна України перемогла збірну Словаччину з рахунком 2:1 в товариському матчі на "Арені-Львів".

Українці першими пропустили гол в цій грі. На десятій хвилині матчу після подачі штрафного головою пробив Гамшик, і П`ятов відбиває м`яча перед собою, але на добивання першим зіграв Штетіна, який пробив з кількох метрів під поперечку воріт - 0:1.

Після пропущеного голу підопічні Андрія Шевченка перехопили ігрову ініціативу, а зрівняли рахунок на 39-й хвилині поєдинку. У відборі в центрі поля добре відіграв Марлос, котрий віддав в штрафну на Ярмоленка і той ударом в кут воріт пробив голкіпера словаків Дубравку - 1:1.

На 54-й хвилині збірна України вийшла вперед. Знову відбір в центрі поля, цього разу від Соболя, і пас на Коноплянку, який увійшов в штрафну і з під гравця пробив у кут воріт словаків - 2:1.

Ближче до завершення матчу з метрів 20-ти небезпечно вдарив Грошовськи і ворота українців рятує поперечка воріт. Вже в доданий арбітром час Шкретл після подачі кутового пробивав небезпечно головою - повз ворота пролетів м`яч. Більше гольових моментів біля обох воріт вже не було.

Для збірної України ця перемога стала 13-ю на матчах у Львові, при двох нічиїх та нулю поразок.

Зазначимо, що збірні Словаччини та України не пройшли кваліфікацію на ЧС-2018.

Микола Аврамчук, УП

Теми: футбол Словаччина Україна
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