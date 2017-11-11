Документальний фільм про Джемілєва отримав нагороду на фестивалі в Киргизстані

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Субота, 11 листопада 2017, 03:36

Документальний фільм "Мустафа" про життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва отримав нагороду "Кращий фільм про висвітлення прав і свобод людини" на Міжнародному Фестивалі "Бир Дуйно – Киргизстан 2017".

Про це повідомляє радіо "Куреш", пише Радіо Свобода.

Прем’єра фільму відбулася 28 жовтня у програмі "Українські прем’єри" Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Фільм "Мустафа" розкриває історію життя українського політика і громадського діяча, його боротьбу за повернення кримських татар до Криму в період радянської влади, вирок і етап голодування.

Картина розкриває характер кримськотатарського національного лідера й оповідає про сучасний період життя Джемілєва, його боротьбу за деокупацію Криму.

Історія розказана самим героєм, істориками, найближчим оточенням Джемілєва, радянськими дисидентами. Режисер використав як постановочні кадри – моменти зі спогадів лідера кримських татар, так і фрагменти інтерв’ю, документальні хроніки.

Режисер картини – Ахмед Сарихаліл, головну роль виконав непрофесійний актор Максим Пасічник.

Бюджет стрічки склав 50 тисяч доларів, які надав Національний Фонд підтримки демократії і 150 тисяч гривень пожертв.

Теми: кіно Джемілєв
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