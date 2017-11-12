Марш незалежності у Варшаві: затримали 45 осіб

Варшавська поліція затримала 45 учасників контрманіфестації, які протестували проти Маршу незалежності націоналістів.

Про це повідомляє TVN.

За інформацією TVN, затримані - активісти ліберального руху "Громадяни РП", які протестували проти маршу націоналістів на маршруті їхнього руху Єрусалимськими алеями в бік Національного стадіону. Жодному із затриманих не висунули обвинувачень.

За інформацією поліції, в Марші незалежності націоналістичних сил взяли участь близько 60 тисяч осіб.

Як відомо, у Варшаві в День незалежності країни проходив марш націоналістів. Раніше повідомлялось про 20 затриманих.