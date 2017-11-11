Марш независимости в Варшаве: задержали 45 человек
Суббота, 11 ноября 2017, 23:25
Варшавская полиция задержала 45 участников контрманифестации, которые протестовали против Марша независимости националистов.
Об этом сообщает TVN.
По информации TVN, задержанные - активисты либерального движения "Граждане РП", которые протестовали против марша националистов на маршруте их движения Иерусалимскими аллеями в сторону Национального стадиона. Ни одному из задержанных не выдвинули обвинений.
По информации полиции, в Марше независимости националистических сил приняли участие около 60 тысяч человек.
Как известно, в Варшаве в День независимости страны проходил марш националистов. Ранее сообщалось о 20 задержанных.