У колонії на Донеччині виявили шахраїв у банківській сфері

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Неділя, 12 листопада 2017, 12:57

В одній з колоній Донецької області виявили два злочинних угруповання, які займалися шахрайством в Інтернеті та банківській сфері.

Про це повідомили у Нацполіції Донецької області.

Шахраї працювали під прикриттям співробітників адміністрації колонії і ділили між собою отримані дивіденди. 

"У першому випадку діяло інтернет-шахрайство, а в другому злочинці представлялися співробітниками банків і під час неіснуючих банківських операцій перераховували собі чужі заощадження. Також до нелегального заробітку зловмисники підключили родичів на свободі", - повідомили у поліції.

Співробітники колонії отримували свою частку за дозвіл використання мобільних телефонів, комп'ютерної техніки та надання власних банківських рахунків для перерахування грошових коштів від жертв.

9 листопада було проведено одночасно 9 обшуків за місцем проживання та перебування всіх співучасників і вилучено 37 мобільних телефонів, близько 47 банківських карток, 5 одиниць комп'ютерної техніки і чорну бухгалтерію.

Відкрито провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) і ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем). 

"Інтерфакс-Україна"

Теми: гроші Донецька область
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