В колонии Донецкой области выявили мошенников в банковской сфере

В одной из колоний Донецкой области обнаружили две преступные группировки, которые занимались мошенничеством в Интернете и банковской сфере.

Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

Мошенники работали под прикрытием сотрудников администрации колонии и делили между собой полученные дивиденды.

"В первом случае действовало интернет-мошенничество, а во втором преступники представлялись сотрудниками банков и во время несуществующих банковских операций перечисляли себе чужие сбережения. Также к нелегальному заработку злоумышленники подключили родственников на свободе", - сообщили в полиции.

Сотрудники колонии получали свою долю за разрешение пользоваться мобильными телефонами, компьютерной техники и собственными банковскими счетами для перечисления денежных средств от жертв.

9 ноября было проведено одновременно 9 обысков по месту жительства и пребывания всех соучастников и изъято 37 мобильных телефонов, около 47 банковских карточек, 5 единиц компьютерной техники и "черная бухгалтерия".

Открыто производство по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) и ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

"Интерфакс-Украина"