Українка стала чемпіонкою Європи з дзюдо

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Неділя, 12 листопада 2017, 18:26

Львів'янка Василина Кириченко завоювала золоту медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з дзюдо.

Про це повідомляє "Укрінформ".

На чемпіонаті брали участь спортсмени до 23 років.

У фіналі вагової категорії понад 78 кг Кириченко здобула чисту перемогу больовим прийомом над Раз Гершко з Ізраїлю.

Також Анастасія Турчин з Рівного (до 78 кг) у вирішальній сутичці поступилася німкені Анні Марії Вагнер і завоювала срібну медаль, а киянин Артем Лесюк (60 кг) в поєдинку за 3-тє місце не залишив шансів бельгійцю Жоррі Верстрайтену.

У загальнокомандному заліку збірна України посіла 5-те місце серед 40 країн.

Теми: спорт
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