Украинка стала чемпионкой Европы по дзюдо
Воскресенье, 12 ноября 2017, 17:26
Львовянка Василиса Кириченко завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по дзюдо.
Об этом сообщает "Укринформ".
На чемпионате принимали участие спортсмены до 23 лет.
В финале весовой категории свыше 78 кг Кириченко получила чистую победу болевым приемом над Раз Гершко из Израиля.
Также Анастасия Турчин из Ровно (до 78 кг) в решающей схватке уступила немке Анне Марии Вагнер и завоевала серебряную медаль, а киевлянин Артем Лесюк (60 кг) в поединке за 3-е место не оставил шансов бельгийцу Жорри Верстрайтену.
В общекомандном зачете сборная Украины заняла 5-е место среди 40 стран.