На Київщині затримали жінку, яка 3 тижні “мінувала” ГЕС

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Неділя, 12 листопада 2017, 21:18

Поліція Київщини затримала жінку, яка протягом 3-х тижнів телефоном повідомляла про замінування Вишгородської гідроелектростанції.

Про це поліція повідомила у Facebook.

"Телефонним терористом виявилася 60-річна уродженка Хмельницької області, яка тимчасово підробляла продавцем на одному зі столичних ринків. Тривожні дзвінки здійснювала щовихідних, із різних столичних таксофонів. Всі свої злочинні дії фіксувала у блокноті", - йдеться у повідомленні.

Жінку затримали під час того, як вона вчергове телефонувала, повідомляючи про "замінування".

"Щоразу, під час обстеження вибухотехніками та слідчо-оперативною групою вказаної "мінером" території, жодних вибухових пристроїв виявлено не було. Загалом для перевірки зазначеної інформації були задіяні вибухотехніки, експерти-криміналісти з використанням службової собаки, працівники служби з надзвичайних ситуацій, служби безпеки України та медики", - зазначили у поліції.

Затримана визнала свою вину. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Жінці загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Українська правда

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