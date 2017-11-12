У Словенії переобрали чинного президента

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Неділя, 12 листопада 2017, 23:47

Чинний президент Словенії Борут Пахор переміг у другому турі виборів, набравши більше половини голосів.

Про це повідомляє "Reuters".

За підрахунками виборчої комісії 99,9% голосів, Пахор набрав близько 53% голосів, його суперник Камнік Мар’ян Шарец - 47%.

Зазначається, що явка виборців склала близько 42%, що є найнижчим показником для президентських виборів з часу, коли Словенія здобула незалежність у 1991 році.

"Я буду президентом всіх (словенців), я з'єднаю людей, опираючись на спільних рисах", - сказав Пахор після того, як забезпечив собі п'ятирічний мандат.

Він додав, що зосередиться на співпраці, політичній стабільності та безпеці.

Як відомо, хоча роль президента Словенії в основному церемоніальна, він очолює армію, а також висуває кілька високопосадовців, у тому числі і губернатора центрального банку. Більшість його кандидатур повинні бути підтверджені парламентом.

Українська правда

Теми: Словенія вибори
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