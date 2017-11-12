В Словении переизбрали действующего президента

Действующий президент Словении Борут Пахор победил во втором туре выборов, набрав более половины голосов.

Об этом сообщает "Reuters".

По подсчетам избирательной комиссии 99,9% голосов, Пахор набрал около 53% голосов, его соперник Камник Марьян Шарец - 47%.

Отмечается, что явка избирателей составила около 42%, что является самым низким показателем для президентских выборов с момента, когда Словения обрела независимость в 1991 году.

"Я буду президентом всех (словенцев), я соединю людей, опираясь на общих чертах", - сказал Пахор после того, как обеспечил себе пятилетний мандат.

Он добавил, что сосредоточится на сотрудничестве, политической стабильности и безопасности.

Как известно, хотя роль президента Словении в основном церемониальная, он возглавляет армию, а также выдвигает несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и губернатора центрального банка. Большинство его кандидатур должны быть подтверждены парламентом.

Украинская правда