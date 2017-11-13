Окупанти Криму заявляють, що затримали українця з пістолетом

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Понеділок, 13 листопада 2017, 10:15

Російські прикордонники заявляють, що знайшли у громадянина України, який прямував із Києва до Криму, травматичний пістолет із боєприпасами до неї.

Про це повідомляє "Крыминформ" із посиланням на прес-службу кримського прикордонного управління ФСБ РФ.

"У багатосторонньому автомобільному пункті пропуску "Армянськ" при проведенні огляду транспортного засобу марки Nissan, що належить громадянину України 1958 року народження, який прямував із Києва в місто Саки, співробітники прикордонного контролю виявили заборонений до провезення вантаж", – розповіли в прес-службі.

"В одному з технологічних ящиків салону автомобіля контролер виявив травматичний пістолет із магазином, спорядженим сімома патронами калібру 9 мм", – уточнили там.

У ході попереднього опитування чоловік заявив про відсутність у нього заборонених до ввезення предметів.

Перевірка показала, що у нього відсутні документи на пістолет і на його носіння.

"Вилучені предмети направлено на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання про притягнення порушника до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Теми: Крим
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