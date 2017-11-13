Комітет Генасамблеї ООН розгляне оновлену резолюцію щодо Криму

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Понеділок, 13 листопада 2017, 20:37

Третій комітет Генасамблеї ООН розгляне оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму 14 листопада.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає "Крим.Реалії".

"У резолюції йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території, цього разу вона досить різка, там речі названі своїми іменами. Очікується, що в нас буде менше голосів, але для нас головне, щоб документ пройшов. Я думаю, документ усе ж пройде, там серед співавторів близько 30 держав – Євросоюзу, Канада, США", – сказав Джемілєв.

В оновленій резолюції є вимога до Росії щодо виконання тимчасових заходів наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечення навчання українською та кримськотатарською мовами.

Україна внесла відповідний документ до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН у жовтні. Цей комітет працює над соціальними, гуманітарними й культурними питаннями. У разі успішного розгляду, резолюцію винесуть на Генасамблею.

Раніше член комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Сергій Железняк стверджував, що документ може загрожувати суверенітету Росії.

Теми: ООН Крим Росія
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