Працівник НАЗК розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій

Керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Про це вона заявила на брифінгу в Українському кризовому медіа центрі за участю народних депутатів Мустафи Найєма, Віктора Чумака та Світлани Заліщук.

За словами чиновниці, систему електронного декларування скомпрометовано.

"Насправді e-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над неугодними та з метою особистого збагачення голови НАЗК та членів НАЗК. Результати перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву НАЗК", – сказала Соломатіна.

Вона передала документи про факти корупції у НАЗК до Генеральної прокуратури, але їх повернули до НАЗК без розгляду.

"Тому я змушена була звернутися до Антикорупційного бюро. Я передала детективам НАБУ усі матеріали та надала свідчення. Однак, щоб не вийшло так, як з Генпрокуратурою, я попросила депутатів допомогти мені донести цю інформацію до громадськості", – сказала чиновниця.

За словами Соломатіної, НАЗК – не незалежний орган, його повністю контролює влада.

"Мене особисто з двома колегами у вересні викликали до Адміністрації президента – так званий куратор за НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень про які будуть винесені на засідання НАЗК, у першу чергу розглядалися в Адміністрації президента, а потім уже на засіданнях НАЗК", – заявила вона.

"Я відмовилася це робити. У кінці вересня це повторилося – я знову відмовилася", – повідомила голова департаменту фінансового контролю НАЗК.

"Після цього 25 вересня голова НАЗК одноосібно, без погодження із членами НАЗК, підписала незаконний наказ, яким зробила мій департамент підконтрольним лояльній до себе людині. Відтоді усі документи мого департаменту мали бути завізовані цим "контролером". Корчак незаконно зробила мій департамент підконтрольним своєму спільнику", – сказала Соломатіна

Знаючи методи цієї людини, вона написала заяву про звільнення. Написали заяви про звільнення також керівник апарату, голова радників голови НАЗК, директори інших департаментів, повідомила Соломатіна.

Вона заявила: "Голова і члени НАЗК займаються фальсифікацією результатів спеціальних та повних перевірок. Особисто я отримувала від голови НАЗК незаконні вказівки щодо повних перевірок окремих народних депутатів, щоб за результатами вони були "чесними" і "правдивими" в лапках, щоб не було порушень. Я відмовилася від цього".

"Був ще один випадок, коли після моєї відмови скласти потрібний Корчак висновок щодо одного дуже високопоставленого чиновника, голосування членів НАЗК все одно відбулося. Проте їхнє рішення, опубліковане на сайті НАЗК, не відповідало тому проекту, який підготував уповноважений мого департаменту і за який фактично голосували"" – додала Соломатіна.

Вона повідомила, що ініціювала перевірку діяльності свого департаменту з січня 2017 року до свого призначення у червні: "Проведена перевірка виявила факти фальсифікації результатів спеціальної перевірки кандидатів на посади державної служби".

Крім того, члени НАЗК змушували представників департаменту Соломатіної перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці. "Імовірно, це робили з метою політичної розправи або отримання хабарів", – припустила чиновниця.

При цьому комісії не дали провести спецперевірки кандидатів на посади суддів Верховного суду: "Їй керівництво заборонило підходити до шафи з документами", – сказала Соломатіна.

"70% результатів спецперевірок кандидатів на посади не відправлялися органам, які робили запити, а отримувалися на руки в НАЗК, що створювало підґрунтя для зловживань", – розповіла Соломатіна.

"За результатом внутрішнього аудиту мені стало відомо про численні факти роздрукування конфіденційних даних із системи по багатьом суб’єктам декларування. Мені невідомо, ким і яким чином будуть використані в подальшому ці дані. Це питання, на яке мають відповісти правоохоронні органи", – розповіла також вона.

Соломатіна закликала відсторонити Корчак на час розслідування.