В центрі Києва горів житловий будинок

В житловому будинку на вулиці Панаса Мирного, 8 в Печерському районі Києва сталася пожежа.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у facebook.

"Попередньо, загорілася квартира на 9 поверсі. Вогнем охоплено близько 100 кв.м. Полум'я дуже швидко поширилося по всьому даху", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", пожежу локалізовано.

"Евакуація була проведена вчасно, тому постраждалих немає, на місці працює 10 одиниць техніки та близько 60 пожежних. Розгорнуто оперативний штаб ДСНС, пожежу локалізовано, тому загрози розповсюдження вогню немає", - йдеться в повідомленні.