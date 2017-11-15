В Рівному п’яний чоловік підірвав гранату у під’їзді свого будинку

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Середа, 15 листопада 2017, 05:12

П’яний чоловік, колишній військовослужбовець, який проходив службу в АТО, кинув гранату під ноги поліцейським, які прибули на виклик через побутову сварку.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у facebook.

За його інформацією, поліцейські прибули до багатоповерхового будинку, отримавши виклик про сварку чоловіка і жінки близько 20-ї години. Поліцейські не постраждали від вибуху лише тому, що піднімались сходами на поверх, де відбувався скандал, а не ліфтом.

"Підходячи до дев’ятого поверху, там, де "вирували емоції", співробітники поліції почули шум, а згодом на сходах пролунав вибух гранати. В результаті чоловік, який кинув гранату, отримав незначні осколкові ушкодження та був госпіталізований", - повідомив Аброськін.

За його словами цей чоловік проходив службу в АТО і звідти привіз додому гранату.

Як повідомлялось, 12 листопада у Черкасах внаслідок вибуху гранати у житловому будинку загинула людина.

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