Україна – 17-та за рівнем тероризму у світі

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Середа, 15 листопада 2017, 09:53

Україна посідає 17-ту сходинку серед країн, які потерпають від тероризму.

Звіт щодо стану глобального тероризму у 2017 році (The Global Terrorism Index 2017) оприлюднив 15 листопада лондонський Інститут економіки та миру, повідомляє DW.

За рівнем впливу тероризму Україна отримала 6,6 бала за 10-бальною шкалою.

У звіті The Global Terrorism Index за 2016 рік Україна посідала 11-ту сходинку з 7,1 бала.

Цього року Україна увійшла до групи країн із "високим" рівнем впливу тероризму разом з такими державами, як Сомалі, Індія, Туреччина, Лівія, Єгипет, Судан та інші.

До списку країн із "найвищим" рівнем впливу тероризму на життя експерти віднесли шість держав: Ірак (10 балів), Афганістан (9,4), Нігерію (9), Сирію (8,6), Пакистан (8,4), Ємен (7,9).

У західноєвропейських державах найвищим вплив тероризму, за оцінкою експертів, є у Франції (6 балів і 23-тє місце).

Сполучені Штати Америки посідають 32-е місце (5,4 бала), Росія – 33-тє (5,3 бала), Великобританія – 35-те (5,1 бала).

"Україна є однією з десяти держав, у яких спостерігається доволі значне покращення ситуації", – заявив у коментарі DW представник Інституту економіки та миру Деніель Хіслоп.

За його словами, в Україні терористичні напади здійснюються лише однією терористичною групою – "ДНР", і вони здебільшого спрямовані проти українських силовиків.

Як зауважив Хіслон, тероризм в Україні є "менш інтенсивним, ніж це було два роки тому". 

Теми: тероризм рейтинг України
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