Білорусь вже готова направляти миротворців на Донбас

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Середа, 15 листопада 2017, 12:22

Мінськ готовий у разі потреби виділити своїх миротворців для гарантування безпеки на Донбасі.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей у середу на прес-конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо намір і надалі робити все можливе для забезпечення миру і стабільності в цьому регіоні", - заявив він.

"Тому, якщо необхідно буде, ми готові виділити відповідний миротворчий контингент, якщо це буде прийнятно всім зацікавленим сторонам, для того, щоб брати участь у вирішенні миротворчих завдань", - заявив Макей.

Як відомо, Білорусь і Росії є союзними державами. Крім того, саме в Білорусі був викрадений українець Павло Гриб, який насправді був викрадений російськими ФСБ і опинився у російському СІЗО в Краснодарі.

Восени РФ і Білорусь проводили великі спільні військові навчання Запад-2017.

Водночас саме Мінськ є майданчиком, де відбуваються переговори Тристоронньої контактної групи України, ОБСЄ і Росії у питанні вирішення ситуації на Донбасі.

Теми: Білорусь Донбас миротворці
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