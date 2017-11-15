Білорусь вже готова направляти миротворців на Донбас
Мінськ готовий у разі потреби виділити своїх миротворців для гарантування безпеки на Донбасі.
Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей у середу на прес-конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо намір і надалі робити все можливе для забезпечення миру і стабільності в цьому регіоні", - заявив він.
"Тому, якщо необхідно буде, ми готові виділити відповідний миротворчий контингент, якщо це буде прийнятно всім зацікавленим сторонам, для того, щоб брати участь у вирішенні миротворчих завдань", - заявив Макей.
Як відомо, Білорусь і Росії є союзними державами. Крім того, саме в Білорусі був викрадений українець Павло Гриб, який насправді був викрадений російськими ФСБ і опинився у російському СІЗО в Краснодарі.
Восени РФ і Білорусь проводили великі спільні військові навчання Запад-2017.
Водночас саме Мінськ є майданчиком, де відбуваються переговори Тристоронньої контактної групи України, ОБСЄ і Росії у питанні вирішення ситуації на Донбасі.
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