Чиновника МВС, який спричинив ДТП, арештували без права на заставу

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Середа, 15 листопада 2017, 15:22

Суд арештував працівника сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Володимира Найду, який спричинив смертельну аварію в Києві 13 листопада, на 60 діб без права внесення застави.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури у середу.

"Шевченківський суд міста Києва підтримав клопотання прокуратури міста Києва та обрав для 35-річного винуватця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на вул. Стеценка, безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 13 листопада 2017 року в Києві провідний спеціаліст – адміністратор у регіональному сервісному центрі МВС, кермуючи автомобілем "Мазда-7", не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілями "Міцубісі" й "Нісан".

У результаті ДТП на Стеценка пасажир автомобіля "Міцубісі" загинув на місці пригоди від отриманих ушкоджень, а 62-річного водія іномарки доставили до лікарні №17 для надання допомоги.

За попередньою інформацію, водій "Мазда-7" на момент вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підтвердив, що за кермом Mazda був співробітник МВС Володимир Найда. 

Водію "Мазди" повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

Українська правда
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