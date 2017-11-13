Смертельна ДТП у Києві: за кермом був співробітник МВС

У столиці на вулиці Стеценка водій Mazda, який за словами свідків, був п’яний, врізався у машину Mitsubishi Colt. Пасажир Mitsubishi загинув, водія відвезли в лікарню.

Про це повідомляє кореспондент УП.

"Mazda намагалась перетнути подвійну суцільну на розворот і влетіла в Mitsubishi Colt, яка рухалася в другій смузі - в своєму напрямку. Від удару Mitsubishi розвернуло. Пасажир Mitsubishi загинув, водія повезли в лікарню. Водія Mazda забрала поліція, начебто на експертизу", - зазначає кореспондент.

У водія Mitsubishi переламані ноги. За інформацією свідків, водій Mazda спочатку відмовився на місці пройти тест на вміст алкоголю в крові. Він викликав адвокатів, приїхали троє людей. Водій мовчав і не відповідав на запитання свідків та учасників ДТП.

ДТП трапилось на вулиці Стеценка, одразу біля МРЕВ-1.

За інформацією свідків та ЗМІ, водій Mazda - заступник начальника Сервісного центру МВС 8043 (Петрівка) Володимир Найда. Крім того, він не зазначив авто Mazda у своїй декларації за 2016 рік.

Володимир Найда був заступником начальника МРЭО-3 при владі Януковича і Захарченка. Він пройшов атестацію і працює в оновленому і реформованому Сервісному центрі.

Пізніше начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підтвердив, що за кермом Mazda дійсно був Володимир Найда.

"Сталося жахливе ДТП на перетині вулиць Стеценка та Туполева за участі працівника сервісного центру 8043 в м.Києві - Володимира Найди, який вилетів на своєму авто на зустрічну смугу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Криклія, наразі проводять медосвідчення Найди.

"Гарантую, що він понесе повну відповідальність за скоєний злочин!", - підкреслив він.

Крім того, в нацполіції Києва повідомили, що наразі вирішується питання про затримання водія у порядку статті 208 КПК України.

"За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У ході розслідування будуть проведенні всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин та механізму ДТП. Винуватцю загрожує до восьми років ув‘язнення", - йдеться у повідомленні.

Євген Будерацький, Марія Думанська УП