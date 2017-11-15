На Донбасі підірвався автомобіль з поліцейськими, один загинув

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Середа, 15 листопада 2017, 16:25

На Донбасі на протитанковій міні підірвався автомобіль поліції.

Про це на своїй сторінці написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"На Донеччині в районі селища Гнутове на противотанковій міні, закладеної ДРГ бойовиків, підірвався службовий автомобіль поліції, що їхав по автодорозі Талаківка-Гнутове", - написав він.

 

Аброськін також повідомив, що майор поліції, 1981 р.н., загинув від отриманих поранень.

"Ще двоє поліцейських отримали поранення та знаходяться у лікарні", - додав Аброськін.

Українська правда
Теми: Донбас війна АТО поліція
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