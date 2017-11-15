На Донбасі підірвався автомобіль з поліцейськими, один загинув
На Донбасі на протитанковій міні підірвався автомобіль поліції.
Про це на своїй сторінці написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
"На Донеччині в районі селища Гнутове на противотанковій міні, закладеної ДРГ бойовиків, підірвався службовий автомобіль поліції, що їхав по автодорозі Талаківка-Гнутове", - написав він.
Аброськін також повідомив, що майор поліції, 1981 р.н., загинув від отриманих поранень.
"Ще двоє поліцейських отримали поранення та знаходяться у лікарні", - додав Аброськін.
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