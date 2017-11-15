Син Януковича оскаржуватиме відмову у відшкодуванні 1,6 млрд гривень

Олександр Янукович буде оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва про відмову відшкодування збитків у розмірі 1.6 млрд. гривень у міжнародних судах.

Про це повідомив його адвокат Юрій Кірасір у Facebook.

Він зазначив, що "дане технічне судове рішення є передбачуваним, але при цьому за необхідне для ініціювання міжнародних судових процесів за фактом незаконної експропріації банку "ВБР".

Кірасір зазначив, що найближчим часом судові позови будуть передані на розгляд міжнародних судових інстанцій.

Як відомо, у січні 2016 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність прийняття Національним банком України постанови "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних" від 27 листопада 2014 року № 743.

В 2014 році НБУ прийняв таке рішення з "метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку".

15 листопада 2017 року Печерський райсуд Києва залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Нацбанку України про відшкодування збитків у розмірі 1.6 млрд. грн.