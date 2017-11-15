Син Януковича оскаржуватиме відмову у відшкодуванні 1,6 млрд гривень

553 перегляди
Середа, 15 листопада 2017, 20:11

Олександр Янукович буде оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва про відмову відшкодування збитків у розмірі 1.6 млрд. гривень у міжнародних судах.

Про це повідомив його адвокат Юрій Кірасір у Facebook.

Він зазначив, що "дане технічне судове рішення є передбачуваним, але при цьому за необхідне для ініціювання міжнародних судових процесів за фактом незаконної експропріації банку "ВБР".

Кірасір зазначив, що найближчим часом судові позови будуть передані на розгляд міжнародних судових інстанцій.

Як відомо, у січні 2016 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність прийняття Національним банком України постанови "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних" від 27 листопада 2014 року № 743.

В 2014 році НБУ прийняв таке рішення з "метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку".

15 листопада 2017 року Печерський райсуд Києва залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Нацбанку України про відшкодування збитків у розмірі 1.6 млрд. грн.

Теми: Янукович суд банки
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЦПК відкликав позов щодо розсекречення конфіскації 1,5 млрд Януковича 15 листопада 2017, 18:10
Ахметов і Ярославський управлятимуть корупційним майном "сім'ї" Януковича? 15 листопада 2017, 17:00
Суд відмовив у відшкодуванні сину Януковича 1,6 млрд гривень 15 листопада 2017, 14:28
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
З'явились докази бездіяльності НАЗК щодо декларацій топ-посадовців
У законопроект щодо Донбасу включили питання Криму
На Донбасі підірвався автомобіль з поліцейськими, один загинув
НАБУ просить Порошенка не підписувати закон, що запускає судову реформу
Усі новини
тенденції

Виробник Барбі створив ляльку у хіджабі. Фото

здоров'я

Сонце, сміх, шоколад і ще 23 поради, як зміцнити свою імунну систему

здоров'я

Лікувальна жуйка проти пародонтозу, яку можна з'їсти як цукерку