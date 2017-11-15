Суд відмовив у відшкодуванні сину Януковича 1,6 млрд гривень

Печерський райсуд Києва залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Нацбанку України про відшкодування збитків у розмірі 1.6 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні НБУ у середу.

Вказується, що Янукович у серпні 2017 року звернувся з позовом до НБУ з вимогами про відшкодування збитків, у зв’язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.

"За результатами розгляду, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення позову", - пише НБУ.

Як відомо, у січні 2016 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність прийняття Національним банком України постанови "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних" від 27 листопада 2014 року № 743.

В 2014 році НБУ прийняв таке рішення з "метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку".