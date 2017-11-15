У Мінську обговорили режим припинення вогню на Донбасі

Головними темами переговорів у Мінську стали питання дотримання режиму припинення вогню на Донбасі та безпека цивільного населення.

Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає "БЕЛТА".

"З огляду на події останнього тижня питання дотримання режиму припинення вогню і безпеки цивільного населення в зоні конфлікту були головними для тристоронньої контактної групи і її робочої групи з безпеки", - сказав Сайдік.

Він розповів, що останнім часом спостерігалося зростання числа порушень режиму припинення вогню.

Тристороння контактна група в черговий раз підкреслила, що всі порушення режиму припинення вогню, особливо поблизу об'єктів цивільної інфраструктури, являють собою загрозу дня населення.

Зазначається, що сторони ще раз підтвердили свою прихильність повному і безстроковому режиму припинення вогню та узгодили спільну заяву.

"Тристороння контактна група за участю представників ОРДО і ОРЛО підтверджує свою повну прихильність перемир'ю, оголошеному в зв'язку з початком навчального року, і безумовному виконанню додаткових заходів, спрямованих на забезпечення всеосяжного і стійкого безстрокового припинення вогню, включно з виконанням всіх відповідних наказів", - озвучив текст заяви Мартін Сайдік.

Крім того, учасники обговорювали питання водопостачання, зокрема поточні розрахунки і погашення заборгованості за поставлену воду.

Як відомо, Українська сторона в Тристоронній контактній групі обговорила безпекові питання, зокрема обстріли населених пунктів із забороненої Мінськими угодами зброї та наполягла на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО.