У Мінську обговорили режим припинення вогню на Донбасі
Головними темами переговорів у Мінську стали питання дотримання режиму припинення вогню на Донбасі та безпека цивільного населення.
Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає "БЕЛТА".
"З огляду на події останнього тижня питання дотримання режиму припинення вогню і безпеки цивільного населення в зоні конфлікту були головними для тристоронньої контактної групи і її робочої групи з безпеки", - сказав Сайдік.
Він розповів, що останнім часом спостерігалося зростання числа порушень режиму припинення вогню.
Тристороння контактна група в черговий раз підкреслила, що всі порушення режиму припинення вогню, особливо поблизу об'єктів цивільної інфраструктури, являють собою загрозу дня населення.
Зазначається, що сторони ще раз підтвердили свою прихильність повному і безстроковому режиму припинення вогню та узгодили спільну заяву.
"Тристороння контактна група за участю представників ОРДО і ОРЛО підтверджує свою повну прихильність перемир'ю, оголошеному в зв'язку з початком навчального року, і безумовному виконанню додаткових заходів, спрямованих на забезпечення всеосяжного і стійкого безстрокового припинення вогню, включно з виконанням всіх відповідних наказів", - озвучив текст заяви Мартін Сайдік.
Крім того, учасники обговорювали питання водопостачання, зокрема поточні розрахунки і погашення заборгованості за поставлену воду.
Як відомо, Українська сторона в Тристоронній контактній групі обговорила безпекові питання, зокрема обстріли населених пунктів із забороненої Мінськими угодами зброї та наполягла на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО.
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