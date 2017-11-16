Доба в АТО: 16 обстрілів, постраждалих немає

За минулу добу, 15 листопада, бойовики 16 разів порушили перемир'я - жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін не має. Окупанти продовжують здійснювати обстріли укріплень сил АТО, час від часу застосовуючи міномети", - йдеться у заяві.