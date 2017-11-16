Комісія обрала директора ДБР

Директором Державного бюро розслідування став Роман Труба.

Таке рішення прийняла у четвер комісія з обрання керівництва ДБР після проведення рейтингового голосування за кандидатів.

Кандидатуру Труби підтримали 9 членів комісії (усі).

Решта кандидатів набрали від 0 до 4 голосів. Зокрема головний військовий прокурор Анатолій Матіос набрав 2 голоси.

Також комісія підтримала рішення про подання прем'єр-міністру щодо призначення Труби директором ДБР.

Труба – керівник департаменту ТзОВ "Юридична компанія "Сектор права". Згідно з його біографією, 6 років і 5 місяців він пропрацював на керівних посадах у прокуратурі.

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Комісія ДБР складається із 9 членів. По 3 із них обирали Кабмін, Верховна Рада і президент України.

Перед обранням директора комісія допустила Олексія Геращенкова до переліку кандидатів на посаду першого заступника чи заступника директора ДБР.

Як відомо, 12 листопада 2015 року Верховна Рада проголосувала закон про створення Державного бюро розслідувань.

Згідно з законом, Бюро має виявляти, розкривати и припиняти злочини, пов’язані з діяльністю організованих груп та злочинних організацій.

Розслідувати випадки катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених прокурорами, слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро, СБУ, органів внутрішніх справ та працівниками інших правоохоронних органів.

Бюро має також розслідувати військові злочини, злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

Також бюро має займатись розслідуванням злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро, прокурорами Антикорупційна прокуратура.

8 листопада під час засідання комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко поскаржився на колапс у правоохоронній системі.

Він нарікав, що ДБР було створене ще 2 роки тому, але за цей час спеціальна комісія так і не змогла призначити керівника та набрати відповідний штат, тож ситуація зайшла в глухий кут.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все