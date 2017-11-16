Комиссия избрала директора ГБР

Директором Государственного бюро расследования стал Роман Труба.

Такое решение приняла в четверг комиссия по избранию руководства ГБР после проведения рейтингового голосования за кандидатов.

Кандидатуру Романа Трубы поддержали 9 членов комиссии (все).

Остальные кандидаты набрали от 0 до 4 голосов. В частности, главный военный прокурор Анатолий Матиос набрал два голоса.

Также комиссия поддержала решение о представлении премьер-министру о назначении Трубы директором ГБР и позже избрала ему двух заместителей.

Труба - руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права". Согласно его биографии, 6 лет и 5 месяцев он проработал на руководящих должностях в прокуратуре.

<a href="https://assets.documentcloud.org/documents/4244238/Труба-Р-М.pdf">Труба Р М (PDF)</a> <br /> <a href="https://assets.documentcloud.org/documents/4244238/Труба-Р-М.txt">Труба Р М (Text)</a> <span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>

Комиссия ГБР состоит из 9 членов. По трое из них выбирали Кабмин, Верховная Рада и президент Украины.

Перед избранием директора комиссия допустила Алексея Геращенкова в перечень кандидатов на должность первого заместителя или заместителя директора ГБР.

Как известно, 12 ноября 2015 Верховная Рада проголосовала за закон о создании Государственного бюро расследований.

Согласно закону, Бюро должно выявлять, раскрывать и пресекать преступления, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций.

Расследовать случаи пыток и других преступлений, связанных с жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием, совершенным прокурорами, следователями (детективами) Национального антикоррупционного бюро, СБУ, органов внутренних дел и работниками других правоохранительных органов.

Бюро должно также расследовать военные преступления, преступления, совершенные должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.

Также бюро должно заниматься расследованием преступлений, совершенных должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, прокурорами Антикоррупционной прокуратуры.

8 ноября во время заседания комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе.

Он сетовал, что ГБР создано еще два года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все.