Комиссия избрала двух замов директора ГБР Трубы

Комиссия ызбрала первого заместителя и заместителя директора Государственного бюро расследования.



Первым заместителем избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем - экс-заместитель прокурор Киева Александр Буряк.



Кандидатуру Варченко поддержали все 9 членов комиссии, Александр Буряк - 6 членов.



Предложения об их назначении комиссия направила руководителю ГБР.



Как известно, Варченко возглавляет процессуальное руководство в так называемом "департаменте Кононенко-Грановского" в Генпрокуратуре.



Ольга Варченко

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Александр Буряк ранее был заместителем прокурора Киева.

Александр Буряк

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Как известно, директором Государственного бюро расследования комиссия выбрала Романа Трубу.



Экс-нардеп Евгений Фирсов ранее в своем блоге публиковал старые результаты конкурса на должности в ГБР.



В частности, руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Роман Труба и прокурор Ольга Варченко по результатам конкурса, который проходил доо октября, определялись в таблице как ненадежные лица с супервысоким риском.



Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все