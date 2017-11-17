Штаб: Ситуація в АТО ускладнилася, бойовики застосовують артилерію

Загалом за минулу добу окупанти 22 рази порушили перемир’я, застосовуючи крупнокаліберну артилерію і міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО дещо ускладнилася. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби", - йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку,епіцентром бойового протистояння стала Світлодарська дуга.

Ворог з невеликими перервами близько трьох годин обстрілював оборонні укріплення ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП на підступах до Луганського. Загалом було випущено понад 90 мін. Українські воїни майже на кожен обстріл відповідали прицільним вогнем.

Також увечері під обстріли з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Макарового. Провокував противник українських воїнів зі стрілецької зброї й у районі Кримського.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї. Грубо порушуючи Мінські домовленості, противник застосував артилерію калібру 152-мм поблизу Водяного. Зі 120-мм міномету бив по захисниках Павлополя і Широкиного.

Позиції ЗСУ у передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО біля Новотроїцького, а під кінець доби незаконні збройні формування обстрілювали з великокаліберних кулеметів оборонців Старогнатівки.

Як повідомляється, у відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.