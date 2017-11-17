Луценко розповів, коли запрацює ДБР

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Державне бюро розслідувань запрацює наприкінці 2018 року.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у п'ятницю.

"ДБР в повну потугу запрацює лише наприкінці майбутнього року", - сказав він.

Луценко додав, що Верховна рада може змінити умови набору працівників цього відомства.

"Відповідна комісія важко, з моєї точки зору надто довго, але таки обрала трьох керівників (ДБР – ред.)… Закон передбачає це (проходження комісії –ред.) і для всіх інших працівників. Знаю, що в парламенті обговорюється законопроект, який може дати ДБР прискорення. Щоб не ця комісія, а вже новообрані керівники, як це було у випадку НАБУ і САП, самостійно набирали свій персонал. Звичайно через тести, через конкурси, при потребі через детектор брехні. Це може скоротити створення інституції з року до половини року. Можливо до 7-8 місяців", - розповів він.

Також Луценко наголосив, що згідно з законом, кількість працівників зі старої системи в ДБР не може бути більше 30%.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Екс-нардеп Євген Фірсов у своєму блозі публікував попередні результати конкурсу на посади в ДБР, в яких керівник департаменту ТзОВ "Юридична компанія "Сектор права" Роман Труба і прокурор Ольга Варченко за результатами конкурсу, що проходив до жовтня, фігурували в таблиці як ненадійні особи з супервисоким ризиком.