ГПУ хоче побачити Януковича 22 листопада
Генеральна прокуратура викликає для проведення слідчих дій колишнього президента Віктора Януковича.
Відповідне повідомлення відомство опублікувало на своєму сайті.
Вказується, що Януковича викликають на 22 листопада в якості підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади.
Процесуальні дії повинні відбутися "у кримінальному провадженні за фактом захоплення Януковичем В.Ф. державної влади, у тому числі шляхом зміни Конституції України та прийняття Конституційним Судом України неправосудних рішень".
"У кримінальному провадженні 01.09.2017 року щодо нього складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України. У зв’язку з неможливістю вручення в день складання повідомлення про підозру, В. Януковичу зазначене повідомлення про підозру направлено на відомі досудовому слідству адреси, тобто у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень", - йдеться у повідомленні ГПУ.
Як відомо, 6 вересня екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади.
30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.
Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.
22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.
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