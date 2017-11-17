ГПУ хоче побачити Януковича 22 листопада

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:35

Генеральна прокуратура викликає для проведення слідчих дій колишнього президента Віктора Януковича.

Відповідне повідомлення відомство опублікувало на своєму сайті.

Вказується, що Януковича викликають на 22 листопада в якості підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади.

Процесуальні дії повинні відбутися "у кримінальному провадженні за фактом захоплення Януковичем В.Ф. державної влади, у тому числі шляхом зміни Конституції України та прийняття Конституційним Судом України неправосудних рішень".

"У кримінальному провадженні 01.09.2017 року щодо нього складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України. У зв’язку з неможливістю вручення в день складання повідомлення про підозру, В. Януковичу зазначене повідомлення про підозру направлено на відомі досудовому слідству адреси, тобто у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень", - йдеться у повідомленні ГПУ.

Як відомо, 6 вересня екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади.

30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

Українська правда
Теми: Янукович Генпрокуратура
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