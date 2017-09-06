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Януковичу й Лавриновичу оголошено підозру у "перевороті"

Середа, 6 вересня 2017, 09:55
Януковичу й Лавриновичу оголошено підозру у перевороті
УНІАН

Екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади.

Про це інформує генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook вранці 6 вересня.

Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу щодо "конституційного перевороту" 2010 року, який призвів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду, йдеться у повідомленні.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради – зміни чинної Конституції через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", – написав Луценко.

Крім того, колишньому заступнику міністра юстиції повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні даного кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 ККУ, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона називає це справою про "конституційний переворот".

Досудове розслідування триває.

"Збираються докази та перевіряються на предмет достатності та допустимості для вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення вищевказаних злочинів", – додають у ГПУ.

Як відомо, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

Повний текст рішення КС про скасування політреформи 2004 року

Олег Ляшко це підтримав, а експерти назвали "узурпацією влади".

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

Віктора Януковича в Україні також звинувачують у державній зраді через прохання до Росії про військове втручання у ситуацію в Україні. 6 вересня о 10:00 Оболонський райсуд Києва проведе чергове засідання у цій справі, яку розглядають заочно.

Правоохоронці розслідують і інші справи проти екс-президента, який у 2014 році утік до Росії після розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності у Києві.

За події на Майдані ГПУ також оголосила низку підозр.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичЛавриновичКонституціяГенпрокуратураЛуценко
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