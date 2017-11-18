У Чорнобильскій зоні спіймали двох "сталкерів" з України та РФ

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Субота, 18 листопада 2017, 04:17

На території зони відчуження ЧАЕС 17 листопада затримали двох осіб - громадян України та РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Правопорушниками виявились 21-річний громадянин України, житель Донецької області, та 20-річна громадянка Російської Федерації, жителька Москви. Шукачі пригод намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. В ході перевірочних заходів з’ясувалося, що затримана громадянка Росії на територію нашої держави прибула встановленим порядком", - йдеться у заяві.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки у Чорнобильській зоні "сталкерам" загрожує адміністративна відповідальність штраф розміром від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як відомо, 15 жовтня на території зони відчуження ЧАЕС затримали три групи сталкерів, серед них - громадяни РФ.

Теми: Чорнобиль
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